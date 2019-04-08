Лужский комбикормовый завод могут признать банкротом

Крупное предприятие не может оплатить поставку с добавками для кормов животных на протяжении полугода.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Лужский комбикормовый завод, работающий в Санкт-Петербурге с 1987 года, задолжал компании «ТК9.РУ» два с половиной миллиона. Ответчик заявляет, что предприятие до сих пор не оплатило поставку, которую осуществили еще шесть месяцев назад.

Пока что непонятно, почему стороны не смогли договориться обо всем вне зала суда. Специалисты предполагают, что комбикормовый завод действительно может испытывать финансовые сложности из-за подорожания продукции, передает издание «РБК Санкт-Петербург». При этом они считают, что сумма, о которой идет речь, не настолько большая, чтобы требовать признания завода банкротом.

Пока не уточняется, когда именно состоится слушание.

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