«Минеры» закрыли «Приморскую» до завтрашнего дня

В метрополитен позвонили и сообщили о бомбе на станции метро.

О том, что на «Приморскую» перестали запускать людей, стало известно сегодня, восьмого апреля. Обо всем рассказали очевидцы, позже их информацию подтвердили в подземке. В сообщении уточнили, что на проверку станцию закрыли около девяти часов вечера. Судя по всему, пока что петербуржцам придется выбирать другой вид транспорта, чтобы добраться до дома – прошло уже два часа, а результаты проверки так и не сообщаются.

Изначально люди писали, что на «Приморской» обнаружили бесхозный предмет, а позже СМИ сообщили об анонимном звонке. Так, корреспондент 78.ru. уверяет, что именно из-за сообщения о взрывном устройстве ГУП «Петербургский метрополитен» принял решение о закрытии станции метро.

Напоминаем, что в последнее время участились подобные случаи – неизвестные звонят в основном в торговые центры и говорят о том, что здание вот-вот взлетит на воздух.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школы Красносельского района вновь под “обстрелом” минеров: Детей выводят на улицу.