Жилищная инспекция за март провела более тысячи проверок и выписала 737 предписаний

ГЖИ вынесла привлекла нарушителей к административной ответственности на сумму 14 774,5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

ГЖИ вынесла привлекла нарушителей к административной ответственности на сумму 14 774,5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Инспекция также составила порядка 462 протоколов об административных правонарушениях и выписала штрафы.

Точно количество проведённых за март проверок Государственная жилищная инспекция Петербурга опубликовала на своем официальном сайте. Так, по информации ведомства, сотрудники инспекции провели 1370 контрольно-надзорных мероприятий.

В результате проверки инспекцией было выдано 737 предписаний на устранение допущенных нарушений обязательных требований жилищного законодательства. Составлено 462 протокола об административных правонарушениях.

ГЖИ привлекла нарушителей к административной ответственности на сумму 14 774,5 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жилищная инспекция посетила незаконный хостел на Литейном.