Пригородные поезда станут ходить чаще

Такие изменения связаны с весенним сезоном и увеличением пассажиропотока. Фото: https://pixabay.com

Такие изменения связаны с весенним сезоном и увеличением пассажиропотока. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники Октябрьской железной дороги сообщают, что весенний сезон увеличит не только размер движения, но и продлит маршруты пригородных поездов.

Пассажирам стоит теперь внимательно следит за расписанием пригородных электричек, так как с 19 апреля меняется размер движения поездов на всех направлениях Октябрьской железной дороги. Об этом сообщают сотрудники ОЖД.

АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания” также информирует, что с 19 апреля будут продлены маршруты на всех направлениях ОЖД.

Такие изменения связаны с весенним сезоном и увеличением пассажиропотока. За расписанием движения пригородных поездов на станциях и вокзалах можно следить на сайте АО “Северо-Западная пригородная пассажирская”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге.