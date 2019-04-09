Пожарное депо в Янино-1 готово к работе

В депо будут дежурить 46 спасателей, подготовят две спецмашины. Фото: pixabay.com
В депо будут дежурить 46 спасателей, подготовят две спецмашины. Фото: pixabay.com

Спасатели будут отправляться на вызовы и в ближайшие населенные пункты.

Пожарное депо в Янино-1 разрешили ввести в эксплуатацию, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 9 апреля. Объект закончила Дирекция КРТ, которую правительство специально учредило для ускорения сдачи соцобъектов.

Площадь здания составляет 948 м2, проект оценили в 109 млн рублей. В депо на Ясной поставят два пожарных автомобиля, численность состава достигнет 46 спасателей.

Депо будет обслуживать не только Янино и но и Заневку, Колтуши и несколько других пунктов Всеволожского района Ленобласти поблизости — общее число жителей, которых будут охранять пожарники Янино составляет 15 тысяч. В самом Янино-1 живет около 6,5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда в Сертолово закончат депо.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Пожарное депо в Янино-1 готово к работе
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