Спортивные школы Петербурга поддержат деньгами

Беглов подписал указ о субсидиях размером в 69 млн рублей.

Александр Беглов подписал указ о субсидиях для спортивных школ Санкт-Петербурга, сообщили в Смольном 9 апреля. Из бюджета страны выделят дополнительные деньги на поддержку спорта в Петербурге.

Финансирование из федбюджета общим размером около 49 млн рублей получат 15 спортшкол Петербурга — то есть около 3,3 млн для каждой. Еще пяти дадут средства на закупку инвентаря — почти 19 млн рублей.

Из бюджета Петербурга в первом случае выделят 132 млн, во втором 38,6 млн, по данным Смольного.

В списке комитета по спорту Санкт-Петербурга учитываются 73 спортивные школы. В 2015 году число учеников средних школ Санкт-Петербурга составляло около 430 тысяч детей и подростков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге откроют четыре новые школы.