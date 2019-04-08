В Петербурге до 1 сентября заработают 24 детсада и 4 школы

Они были выкуплены за средства из федерального бюджета.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга хочет, чтобы социальные объекты, приобретенные государством, начали работать уже в текущем году. Беглов напомнил, что новые социальные объекты – это шаг, который правительство и президент сделали навстречу городу.

«Мы должны провести все процедуры, чтобы в 1 сентября дети могли пойти в школу», — подчеркнул глава Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на покупку четырех образовательных учреждений, 24 садиков и 16 объектов здравоохранения выделили почти 11 миллиардов рублей. Беглов отметил, что все оборудование закупят за счет города – сколько это будет стоить, не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал о том, что школа в ЖК «ЗимаЛето» откроет свои двери в сентябре 2019 года. Изначально застройщик обещал достроить ее к 2020 году.