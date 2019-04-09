На улицах Петербурга без присмотра лежат 315 миллионов рублей

Только за три месяца 2019 года краж люковых крышек в Петербурге стало почти в два раза больше, чем за весь 2018 год. Специалист считает, что о кражах чаще стали сообщать активисты, а воруют их по-прежнему, чтобы сдать за 300-500 рублей в скупку.

За три первых месяца 2019 года в Северной столице пропали 168 крышек люков, рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для сравнения – за весь 2018 год в Петербурге исчезли 94 крышки. Всего Водоканал отвечает за 630 тыс. люков и, соответственно, крышек, сообщили на предприятии. То есть, общая стоимость канализацинных люков в Петербурге даже по «криминальной» цене превышает 315 миллионов рублей!

Почему краж стало больше

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Кульгун Анна назвала Gazeta.SPb две причины, из-за которых выявили больше краж люковых крышек. Во-первых, отметила специалист, это нехватка денег у некоторых граждан – они сдают крышки в металлолом и зарабатывают. Во-вторых, петербуржцы стали активнее сообщать о кражах. Поэтому, возможно, краж не стало больше – увеличились лишь случаи выявления злоумышленников.

Как похитители используют люковые крышки

В первую очередь крышки воруют для получения криминального дохода – их сдают в скупку черного металла, рассказывает Анна Кульгун. «Стоимость 1 кг лома черного метала приблизительно 18 руб. Стоимость одной крышки — от 500 до 900 руб. С учетом криминальной составляющей стоимость варьируется в пределах 300-500 руб», – поясняет эксперт.

Некоторые петербуржцы в соцсетях пишут, что в последнее время можно делать из люковых крышек столы. Анна Кульгун отмечает, что с такими случаями Водоканал не сталкивался: «Учитывая средний вес крышки в 50 кг, трудно представить каким будет стол. В плане практичности он будет точно не очень удобен».

Опасность и наказание

Помимо ущерба Водоканалу, похитители люковых крышек провоцируют травмы населения и ДТП. Так, поясняет Анна Кульгун, в 2018 году было зарегистрировано два случая травмирования нижних конечностей из-за того, что на люках не было крышек. Смертей не зарегистрировано. Также открытые колодцы приводят к поломкам автотранспорта и приводят к ДТП, отмечает специалист.

За кражи люковых крышек предусмотрена уголовная ответственность, замечает Анна Кульгун. По её словам, в 2018 году правоохранительные органы задержали три группы злоумышленников: одну в Красногвардейском районе, две – во Фрунзенском. Сейчас в отношении похитителей идёт следствие. Им может грозить до двух лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ «кража».

Водоканал Санкт-Петербурга появился в 1958 году. Сейчас предприятие обеспечивает водоснабжением и канализированием 5,3 млн жителей Петербурга. В штате работает около 8000 сотрудников. Исполняющим обязанности генерального директора является Александр Данилов.