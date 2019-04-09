Росприроднадзор проверил «Красный Бор» в преддверии паводков

Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западу проинспектировали полигон «Красный Бор» перед наступлением паводкового сезона. В ходе проверки были взяты пробы сточной и природной воды.

Сегодня, 9 апреля, эксперты осмотрели воду с выпуска с территории полигона после очистных сооружений, в Магистральном канале, который впадает в ручей Большой Ижорец, а также в самом ручье, сообщили в ведомстве.

Кроме того, были обследованы внутренние и кольцевой каналы. Выяснилось, что очистные сооружения там работают исправно, несанкционированных переливов не выявили.

Отмечается, что снег на территории «Красного Бора» практически полностью растаял.

Работу администрации полигона, проделанную перед паводками, Росприроднадзор оценил, как «удовлетворительная». Она также устранила все нарушения, которые были предписаны ранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Росприроднадзор провёл осмотр водоохранной зоны Невы в Отрадном.