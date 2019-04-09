Ремонт ограничит движение транспорта в Центральном и Красногвардейском районах

В Петербурге в связи с проведением ремонтных работ будут действовать новые ограничения дорожного движения. Они вступят в силу с 11 апреля.

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, новые ограничения движения транспортных средств начинают действовать через пару дней.

Отмечается, что в сложившихся обстоятельствах проезд для трамваев, троллейбусов, автобусов и машины будет невозможен по Индустриальному проспекту — от Лапинского проспекта — до проспекта Маршала Блюхера.

На указанном участке будет проводиться прокладка инженерных сетей. Ограничения стартуют 11 апреля и продлятся вплоть до 29 мая.

Также с 11 апреля по 31 мая будет введено ограничение движения по 2-й Советской улицы — от Суворовского проспекта до Греческого проспекта. А с 19 апреля по 6 мая проезд будет перекрыт на участке от Дегтярной улиц до Суворовского проспекта. Ограничения вызваны прокладкой электрокабеля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.