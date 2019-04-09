Ремонт ограничит движение транспорта в Центральном и Красногвардейском районах

Будет проводиться прокладка инженерных сетей Фото: https://pixabay.com
Будет проводиться прокладка инженерных сетей Фото: https://pixabay.com

В Петербурге в связи с проведением ремонтных работ будут действовать новые ограничения дорожного движения. Они вступят в силу с 11 апреля.

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, новые ограничения движения транспортных средств начинают действовать через пару дней.

Отмечается, что в сложившихся обстоятельствах проезд для трамваев, троллейбусов, автобусов и машины будет невозможен по Индустриальному проспекту — от Лапинского проспекта — до проспекта Маршала Блюхера.

На указанном участке будет проводиться прокладка инженерных сетей. Ограничения стартуют 11 апреля и продлятся вплоть до 29 мая.

Также с 11 апреля по 31 мая будет введено ограничение движения по 2-й Советской улицы — от Суворовского проспекта до Греческого проспекта. А с 19 апреля по 6 мая проезд будет перекрыт на участке от Дегтярной улиц до Суворовского проспекта. Ограничения вызваны прокладкой электрокабеля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дороги петербурга ограничение движения ремонтные работы в спб спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станция метро «Петроградская» закрыта из-за бесхозного пакета
Кудрово и Петербург соединит канатная дорога
Большинство петербуржцев видят вещие сны
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно с помощью онлайн-портала «Почты ...
На Камчатке появится терминал Национальной арктической транспортной линии
Ремонт ограничит движение транспорта в Центральном и Красногвардейском районах
В центре Петербурга демонтировали кирпичный самострой
В “Лиза Алерт” рассказали о количество погибших детей в деревенских туалетах