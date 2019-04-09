На Камчатке появится терминал Национальной арктической транспортной линии

Ледокол «Санкт-Петербург». Фото: Википедия
Ледокол «Санкт-Петербург». Фото: Википедия

Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Камчатского края и Приморским универсально-перегрузочным комплексом было подписано сегодня, 9 апреля, на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Партнеры планируют настроить передвижение судов по новой транспортной ветви – с западной точки входа в Ленобласти и восточной – в Камчатском крае. Еще одной точкой транспортной линии станет терминал в Ростоке на берегу Балтийского моря.

Отмечается, что по Северному морскому пути грузы будут доставляться судами ледового класса, а на восточной и западной сторонах арктической линии их будут транспортировать суда, которые предназначены для хождения в умеренных и тропических водах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин пошутил про финских туристов. Шуточное высказывание главной России было озвучено на полях Международного арктического форума, который сегодня стартовал в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
владимир путин Петербургский Арктический форум санкт-петербург
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На Камчатке появится терминал Национальной арктической транспортной линии
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