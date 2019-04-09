Определены лидеры телефонии для бизнеса

Системы телефонии — Zadarma, Mango Office и «Билайн» признаны наиболее популярными среди пользователей бизнес-приложений «Битрикс24». Рейтинг платформ виртуальных АТС представил сооснователь «Битрикс24» Сергей Рыжиков, сообщается на портале Roem.ru.

«На первых трех позициях оказались: Zadarma (что неудивительно, при наличии тарифа с нулевой абонентской платой (читайте мелкий шрифт), Mango office, «Билайн», — говорится в рейтинге Roem.ru. Zadarma совместно с CRM используют 24% клиентов «Битрикс24». В целом лидирующая на российском рынке виртуальная АТС Mango Office у пользователей «Битрикс24» оказалась второй по популярности — на ней работает каждая пятая компания.

Кроме этих сервисов, клиенты «Битрикс24» активно пользуются коммуникациями «Билайна» и «Мегафона», а также решениями «Простые звонки», Telphin, Informunity, OnlinePBX и Sipuni. «Билайн» и «Мегафон» предпочли 15% и 10% пользователей «Битрикс24» соответственно, на другие упомянутые сервисы приходится от 2% до 4% подключений.