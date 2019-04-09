США намерены и дальше вводить санкции в отношении России

Минфин Америки считает поведение нашей страны ненадлежащим.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Глава Министерства финансов Америки Стивен Мнучин рассказал, что пока нет никаких оснований для того, чтобы отменить санкции. Они, уверен политик, являются инструментом, который показал себя эффективным средством в борьбе с Россией. Перед Америкой стоит задача исправить «ненадлежащее поведение» государства – только после этого может идти речь о прекращении ввода санкций.

Известно, что сейчас в США рассматривают возможность ввести ограничения для российских компаний, занимающихся добычей калийных солей. В Минфине пообещали рассмотреть это предложение, передает ТАСС.

Напоминаем, что первые санкции против России Америка ввела в 2014 года, обосновав это своим несогласием с политикой Москвы в отношении Киева.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина поддержала санкции против России.