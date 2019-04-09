Среда в Петербурге выдастся холодной и снежной

Мокрый снег вновь напомнит о себе весной. Фото: Pixabay
Мокрый снег вновь напомнит о себе весной. Фото: Pixabay

В город словно вновь возвращается зима.

О прогнозах на 10 апреля рассказали синоптики. Они считают, что пока не стоит рассчитывать на отсутствие осадков – они будут идти как минимум еще один день, то есть в среду. Известно, что ночью температура воздуха, скорее всего, опустится ниже ноля. По Санкт-Петербургу будет гулять ветер, который разгонится максимум до пяти метров в секунду. В светлое время суток должно потеплеть до плюс пяти градусов, уверяют специалисты. При этом временами будет падать мокрый снег, а атмосферное давление повысится.

Спасатели считают, что дороги будут скользкими, поэтому стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы в соцсетях рассказывают о снегопаде. Они надеются, что скоро в город вернется теплая весна, которая баловала всех солнцем и ясным небом. Есть вероятность, что все наладится ближе к выходным.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
весна погода снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградцев ожидает снежная и скользкая среда
Россияне стали реже покупать подержанные автомобили
Среда в Петербурге выдастся холодной и снежной
Девушку арестовали за «подарки» для приемной «Единой ...
На борту разбившегося в ФРГ самолета действительно были три россиянина
Шведский самолет покинул Пулково
Свидетель рассказал, что Кокорин и Пак примирились сразу после конфликта
США намерены и дальше вводить санкции в отношении России