Компания OBI проведет масштабный ремонт

Работы будут закончены к концу 2020 года. Фото: Pixabay

Работы будут закончены к концу 2020 года. Фото: Pixabay

Немецкая сеть строительных магазинов OBI на протяжении двух хет будет проводить модернизацию магазинов в Санкт-Петербурге.

Целью масштабного обновления магазинов служит желание увеличить число новых клиентов и нарастить средний чек. За два года сеть магазинов планирует обновить 27 точек по всей стране, сообщает Коммерсант со ссылкой на регионального директора по продажам компании «OBI Россия» Павла Удодова.

Первый магазин, который прошел модернизацию, расположен на Лахтинском проспекте. Общая площадь точки — 14,2 тысячи квадратный метров. В магазине увеличился ассортимент, эффективно оптимизировано пространство, расширилась зона взаимодействия с онлайн-заказами.

Кроме того, в 2019 году также запланирована модернизация магазинов на Пулковском шоссе, в ТЦ «Питер Радуга». А в следующем году OBI преобразится в ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трамвайную линию для «Чижика» достроят к осени 2019 года.