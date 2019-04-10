В Смольном вручили награды за подготовку и проведение ЧМ-2018

Сегодня в Смольном состоялось вручение государственных наград от президента России Владимира Путина за подготовку и проведение ЧМ мира по футболу 2018.

Отличительными знаками и поощрениями были отмечены сотрудники энергетических и строительных организаций, а также работники сферы здравоохранения и представители федеральных органов государственной власти.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени торжественно вручили вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко и председателю комитета по строительству Леониду Кулакову.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге вручили награды премии «Прорыв». Церемония награждения проходила в необычных условиях. По задумке режиссера Михаила Патласова, ведущих поместили между стеклянными дверями, отключили микрофоны, а чтобы получить премию, лауреаты должны были сыграть в сценке.