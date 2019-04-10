Беглов возглавил рейтинг популярности губернаторов СЗФО

Врио губернатора Петербурга — второй по числу упоминаний в СМИ после Собянина.
Александр Беглов возглавил рейтинг популярности среди губернаторов СЗФО. Врио губернатора Санкт-Петербурга стал вторым по числу упоминаний в СМИ России после мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили Gazeta.SPb эксперты сервиса МедиаИндекс 10 апреля.
Помимо Беглова, чаще всего в СЗФО пишут о врио губернатора Мурманской области Андрее Чибисе и лидере администрации Псковской области Михаиле Ведерникове.
Главными новостями, связанными с Бегловым, стали обещание врио увековечить в Санкт-Петербурга память о Жоресе Алферове, обсуждение с Матвиенко отсрочки закона о закрытии хостелов в жилом фонде и встреча Беглова с Медведевым.
Напомним, Беглов вступил в должность врио губернатора Петербурга с 3 октября 2018 года.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Путин вместе сходят в церковь Рождества Христова.