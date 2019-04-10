Путин и Беглов сходят в церковь Воскресения Христова

Церковь начали реставрировать в 2008-ом и закончили в 2016-ом. Фото: gov.spb.ru

Церковь начали реставрировать в 2008-ом и закончили в 2016-ом. Фото: gov.spb.ru

В планах Президента России встреча с главой Исландии и членами Совбеза по Арктике.

Владимир Путин планирует встретиться с главой Исландии, членами Совбеза по вопросам Арктики и врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля. Путин прибыл в Санкт-Петербург во вторник на Арктический форум, который проходит с 9 по 10 апреля — впервые в Северной столице.

Путин и Беглов обсудят перспективы Санкт-Петербурга и съездят в Екатерининский дворец. По словам Пескова, президент хочет оценить реставрацию церкви Воскресения Христова, которую спонсировал Газпром.

Церковь на Обводном канале начали реставрировать в 2008-ом и закончили в 2016-ом, по данным Смольного. Стоимость реставрации составила 217 млн рублей. Само здание возвели в начале XX века.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что даст освоение Арктики Петербургу по мнению Беглова.