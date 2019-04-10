Гребенщиков: “Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального”

Лидер “Аквариум” привез в Хельсинки “движущую” музыку — но последние песни слишком мрачные.

Борис Гребенщиков рассказал финским СМИ о своем творчестве и ситуации в России — лидер группы “Аквариум” прибыл в Хельсинки и дал интервью изданию Yle 10 апреля.

Музыкант рассказал, что в Хельсинки будет исполнять “движущую” музыку — слишком мрачным песням с “Времени N” в сет-листе места не найдется.

Гребенщиков заявил, что музыка отражает происходящее вокруг — и не может не отражать. Музыкант прояснил свои слова фразой: “То, что происходит в России, хорошо определяется словом «гниёт». Но я не вижу в этом ничего печального. Просто есть такой жанр”.

Лидер “Аквариум” заявил, что в Советском союзе мало обращали на качество звука, но сам он старается делать свою музыку на максимально высоком уровне, чтобы российская культура ни в чем не уступала мировой.

На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz. Он выразил сожаление, что российские музыканты плохо представляют, что представляют в остальном мире: многие из них ориентируются на музыку 70-ых годов. При этом Гребенщиков заявил, что хотел бы быть более самокритичным к своему творчеству.

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