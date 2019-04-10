Путин оценил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Пушкине

Путин сказал, что церковь очень красивая. Фото: kremlin.ru
Путин сказал, что церковь очень красивая. Фото: kremlin.ru

Президент России посетил храм вместе с членами Совета безопасности.

Владимир Путин приехал в Екатерининский дворец сегодня, 10 апреля. Вместе с ним на церковь приехали посмотреть врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Знающие люди рассказали собравшимся о том, как проходили работы и об их особенностях. Так, например, выяснилось, что при восстановлении исторических элементов не добавляли никаких новые. Путин уточнил, что же в таком случае можно сделать? Ему объяснили, что все добавочные элементы специально сделали из другого материала, а также не стали покрывать позолотой. Специалистам было принципиально важно, чтобы все выглядело именно так, как было задумано изначально.

Реставраторы показали Путину отреставрированные иконы и купола – президент сказал, что все очень красивое и поблагодарил за интересный рассказ, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шесть самолетов не смогли приземлиться в Пулково из-за Путина.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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