Путин оценил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Пушкине

Президент России посетил храм вместе с членами Совета безопасности.

Владимир Путин приехал в Екатерининский дворец сегодня, 10 апреля. Вместе с ним на церковь приехали посмотреть врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Знающие люди рассказали собравшимся о том, как проходили работы и об их особенностях. Так, например, выяснилось, что при восстановлении исторических элементов не добавляли никаких новые. Путин уточнил, что же в таком случае можно сделать? Ему объяснили, что все добавочные элементы специально сделали из другого материала, а также не стали покрывать позолотой. Специалистам было принципиально важно, чтобы все выглядело именно так, как было задумано изначально.

Реставраторы показали Путину отреставрированные иконы и купола – президент сказал, что все очень красивое и поблагодарил за интересный рассказ, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шесть самолетов не смогли приземлиться в Пулково из-за Путина.