Федор Конюхов на весельной лодке попал в шторм в Тихом океане

Фото: сайт Федора Конюхова
Фото: сайт Федора Конюхова

Российский путешественник Федор Конюхов, пересекающий на весельной лодке Тихий океан, попал в шторм. Об этом сообщает сайт экспедиционного штаба Конюхова.

По словам путешественника, он долго время не принимал горячей пищи, так как шторм и погодные условия не позволяют зажечь горелку. Отмечается, что в марте Конюхов смог пережить 12-балльный шторм в Тихом океане.

«Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку … До берега 890 морских миль (1648 км)», — цитирует сайт экспедиции слова из дневника Конюхова.

В настоящее время Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
тихий океан федор конюхов шторм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром горела квартира на улице Ленсовета
Боярский хочет, чтобы гимн «Зенита» написал Шнур
Актер рассказал, чем закончится «Игра престолов»
ФК «Зенит» провел тренировку снегом
Федор Конюхов на весельной лодке попал в шторм в Тихом океане
Петербург начал привлекать федеральные деньги
Умерла мать Ангелы Меркель
Погода в Петербурге на 11 апреля