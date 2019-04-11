Федор Конюхов на весельной лодке попал в шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов, пересекающий на весельной лодке Тихий океан, попал в шторм. Об этом сообщает сайт экспедиционного штаба Конюхова.

По словам путешественника, он долго время не принимал горячей пищи, так как шторм и погодные условия не позволяют зажечь горелку. Отмечается, что в марте Конюхов смог пережить 12-балльный шторм в Тихом океане.

«Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку … До берега 890 морских миль (1648 км)», — цитирует сайт экспедиции слова из дневника Конюхова.

В настоящее время Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге.