Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге

Экспозиция состоит из более 50 произведений живописи и графики Фото: www.rusmuseum.ru

Экспозиция состоит из более 50 произведений живописи и графики Фото: www.rusmuseum.ru

В Петербурге в Михайловском замке Русского музея пройдёт выставка знаменитого путешественника Федора Конюхова. Открытие пройдёт 28 марта.

У петербуржцев появится уникальная возможность увидеть произведения Конюхова, которые служат его «визитной карточкой», как выдающегося художника- мастера своего ремесла.

Как сообщили в пресс-службе Русского музея, экспозиция включает более 50 произведений живописи и графики. Период их создания: 1970 — 2018 годы. Помимо этого, посетителям музея покажут созданный к выставке документальный фильм, который более подробно расскажет о творческом пути и формировании художественных образов Конюхова. Многочисленные экспедиции оказали большое влияние на его произведения.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Этнографическом музее открывается выставка «Золото империи инков».

В Российском этнографическом музее Северной столицы откроется выставка «Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации». Она посвящена 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Перу.