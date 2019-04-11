ФК «Зенит» провел тренировку снегом

Официальный твитер петербургского клуба показал, как игроки отреагировали на снег в апреле.

На видео футболисты выходят на тренировку под летящие хлопья снега. Все игроки пребывают в хорошем расположении духа, а два иностранных легионера даже подшучивают над погодными условиями.

Эквадорский игрок Кристиан Нобоа, проходя мимо оператора, говорит по-русски, что погода хорошая, Сердар Азмун смеясь вторит, что ему жарко.

Реакция футболистов на апрельский снегопад ❄🌨😂 pic.twitter.com/8vjQj6NUso — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 10 апреля 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кержаков поздравил сына с днем рождения в соцсетях.

Фотографию с дитем он выложил 10 апреля. Она набрала уже больше 16 тысяч лайков. Люди в комментариях также поздравляют малыша и папу с двухлетием. Они считают, что ребенку повезло с отцом.