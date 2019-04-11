ФК «Зенит» провел тренировку снегом

Игроки
Игроки "Зенита". Фото: ФК "Зенит"

Официальный твитер петербургского клуба показал, как игроки отреагировали на снег в апреле.

На видео футболисты выходят на тренировку под летящие хлопья снега. Все игроки пребывают в хорошем расположении духа, а два иностранных легионера даже подшучивают над погодными условиями.

Эквадорский игрок Кристиан Нобоа, проходя мимо оператора, говорит по-русски, что погода хорошая, Сердар Азмун смеясь вторит, что ему жарко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кержаков поздравил сына с днем рождения в соцсетях.

Фотографию с дитем он выложил 10 апреля. Она набрала уже больше 16 тысяч лайков. Люди в комментариях также поздравляют малыша и папу с двухлетием. Они считают, что ребенку повезло с отцом.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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