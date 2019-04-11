Организация, выдающая медсправки водителям, устранит нарушения закона

В Центральном районе Петербурга прокуратура выявила в деятельности ООО «ЦМОК», оказывающей услуги по медицинскому освидетельствованию граждан на наличие противопоказаний к управлению транспортом, нарушения закона.

Согласно материалам проверки, организация допустила нарушения порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в отношении нескольких граждан.

Некоторые водители не были осмотрены отдельными врачами-специалистами, а в медицинской документации отсутствовали печати либо подписей врачей, осуществлявших освидетельствование, сообщили в городской прокуратуре.

Организация также не вела журнал учёта выданных медицинских заключений о наличии (либо отсутствии) у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортом.

Прокуратура обязала гендиректора ООО «ЦМОК» устранить нарушения закона. В результате 4 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организация, выдающая медсправки водителям, устранит нарушения закона.