Прокуратура оштрафовала комиссию по закупки медтехники

Участникам комиссии грозят штрафы. Фото: Рixabay
Участникам комиссии грозят штрафы. Фото: Рixabay

Прокуратура Калининского района Петербурга заподозрила «неладное» в детской городской поликлинике № 29.

Ведомство обнаружило, что при проведении закупки на поставку автоматического анализатора клеток крови (более 1,5 млн рублей), члены комиссии необоснованно отказали в допуске к участию в электронном аукционе одному из желающих.

В результате проверки прокуратура возбудила в отношении членов комиссии дела об административном правонарушении, которые направлены в Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу.

Участникам комиссии грозят штрафы в размере 1 % цены контракта — 15 200 рублей каждому.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на “Красном треугольнике” прокуратура нашла незаконное предприятие. ООО “Промышленная резина” разместила на территории бывшего завода пристройку, а также складировала там мусор.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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