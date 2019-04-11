Петербургский метрополитен пополнится 29-ю новыми станциями к 2032 году

Ежегодно на развитие подземки будут выделять около 30 млрд рублей Фото: gov.spb.ru

Ежегодно на развитие подземки будут выделять около 30 млрд рублей Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел строящуюся станцию «Проспект Славы» и рассказал о том, как и на какие средства будет развиваться метрополитен.

Сегодня, 11 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства новой станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы».

По словам Беглова, к 2032 году в планах построить 29 новых станций петербургского метрополитена. Каждый год на его развитие будут выделять порядка 30 млрд рублей.

Врио губернатора также отметил, что сейчас нужно ускорить проектирование новых станций, а также улучшить работу уже имеющихся линий подземки.

По мнению Беглова, необходимо набрать «тот былой темп», с которым строительство велось в советские годы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов возглавил рейтинг популярности губернаторов СЗФО.