МИД республики считает, что дипломату может угрожать опасность в связи с расследованием дела.
Литовский посол в России Рямигиюс Мотузас был отозван в связи с делом, которое завели на бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса. Его задержали по подозрению в получении взятки от россиянина, владеющего контрольным пакетом акций крупного банка. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на официального представителя МИД республики Раса Якилайтене.
Как поясняют в МИД Литвы, Рямигиюсу Мотузасу может угрожать опасность в связи с расследованием дела, поскольку Мотузас имеет статус специального свидетеля.
Напомним, бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от россиянина на этой неделе. Нынешний посол утверждает, что ничего об этом не знает.
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