Литва отозвала посла из России из-за взяток

Напомним, бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от россиянина на этой неделе. Фото: https://liganews.net
Напомним, бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от россиянина на этой неделе. Фото: https://liganews.net

МИД республики считает, что дипломату может угрожать опасность в связи с расследованием дела.

Литовский посол в России Рямигиюс Мотузас был отозван в связи с делом, которое завели на бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса. Его задержали по подозрению в получении взятки от россиянина, владеющего контрольным пакетом акций крупного банка. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на официального представителя МИД республики Раса Якилайтене.

Как поясняют в МИД Литвы, Рямигиюсу Мотузасу может угрожать опасность в связи с расследованием дела, поскольку Мотузас имеет статус специального свидетеля.

Напомним, бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от россиянина на этой неделе. Нынешний посол утверждает, что ничего об этом не знает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-мэр Владивостока отсидит 15 лет за коррупцию.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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