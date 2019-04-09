Экс-мэр Владивостока отсидит 15 лет за коррупцию

Игорь Пушкарев так и не признал свою вину.

О решении суда стало известно девятого апреля. Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободы, а также обязали его выплатить штраф в размере полумиллиарда рублей. Бывший глава Владивостока таким образом ответит за коррупцию и злоупотребление полномочиями, передает РИА Новости.

Напоминаем, что Пушкарев занимал свой пост на протяжении восьми лет. За этот период он неоднократно помогал различным компаниям выиграть конкурсы на строительство дорог в городе. Так, например, он развивал свой бизнес, которым занимался его брат.

Родственника Пушкарева также наказали, но условным сроком и штрафом. Он должен будет выплатить 500 миллионов рублей.

В деле есть и третий фигурант, который, собственно, и давал взятки. Он проведет за решеткой 10 лет и выплатит, как и остальные, 500 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что о взятках в университете гражданской авиации Бастрыкину рассказа петербурженка.