Во Всеволожске прошёл согласованный пикет работников Ford

Фото: профсоюз МПРА
Фото: профсоюз МПРА

Во Всеволожске около 150 работников завода Ford приняли участие в акции протеста, сообщает профсоюз МПРА, входящий в профсоюз Ford.

По подсчётам организаторов, на согласованный пикет вышло порядка 150 человек.

Сотрудники требовали справедливого распределения выделенных средств на компенсации, а в случае смены собственника, чтобы людей обеспечили рабочими местами.

Напомним, что 8 апреля профсоюз Ford объявил забастовку. Сотрудники заявили о том, что будут выполнять лишь свои формальные обязанности. Направлены данные действия были на то, чтобы улучшить свои условия в случае увольнения.

В конце марта Ford Sollers сообщил о закрытии трех российских заводов Ford. В их числе оказалось предприятие во Всеволожске. Компания больше не будет вести свою деятельность на российском рынке легковых автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга задержали семерых участников одиночных пикетов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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