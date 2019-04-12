Выходные в Санкт-Петербурге обещают быть солнечными

По ночам в Северной столице все еще может быть морозно.

Выходные в Санкт-Петербурге обещают быть солнечными, судя по данным Яндекс.Погоды. Однако не стоит ждать слишком теплого уикенда — в субботу 13 апреля максимальная температура составит +7 градусов тепла и +8 градусов в воскресенье 14 апреля.

Жителей Санкт-Петербурга по-прежнему ждут морозы по ночам — до -3 градусов. Это означается, что по утрам дороги могут быть скользкими — что приводит к ДТП и возможным пробкам в Петербурге. Синоптики, впрочем, не ждут осадков — а значит воздух может прогреться и сильнее. Начало следующей недели обещает быть теплым и ясным — вероятно, весна в Санкт-Петербурге все же наступит, несмотря на снежное начало завершающейся недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге в воскресенье по каналам и рекам начнут ходить теплоходы.