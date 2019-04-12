Главное событие выходных — круизный сезон в Петербурге

С понедельника по рекам и каналам Петербурга начнут ходить теплоходы.

Туристы России назвали открытие круизного сезона в Санкт-Петербурга главным событием выходных 13 и 14 апреля, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса “Турстат” 12 апреля. Эксперты составили рейтинг ориентируясь на популярность событий среди пользователей Интернета.

Реки и каналы Петербурга открывают для движения крупных судов с сегодняшнего дня — основные мосты Петербурга уже регулярно разводят с 10 апреля. С понедельника 14 апреля, сообщают эксперты, по каналам начнут курсировать малые суда — то есть теплоходы.

Среди других интересных событий по России в эти выходные — “День селедки” в Калиниграде, праздник 75-летия освобождения Феодосии в Крыму, сплав каякеров в Твери и другие, сообщают аналитики.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, какие мосты разведут в Петербурге сегодня ночью.