Микроорганизмы в Марианской впадине едят нефть

Марианская впадина имеет глубину в 11 км - большая часть бактерий живет именно там. Фото: pixabay.com

Марианская впадина имеет глубину в 11 км - большая часть бактерий живет именно там. Фото: pixabay.com

Подобные организмы могут справляться с последствиями загрязнений океанов.

Английские ученые взяли образцы микроорганизмов, живущих на дне Марианской впадины — самой глубокой части Тихого океана, сообщили ученые из Университета Восточной Англии.

Ученые обнаружили группу бактерий, которые могут разлагать углеводороды. Фактически, они едят соединения, которые есть в нефти, ее продуктах и природном газе. Подобные организмы могут подавлять последствия экологических катастроф, вроде разлития нефтепродуктов в океанах, сообщают ученые.

По каким-то причинам большая часть популяции этих бактерий живет именно там — на глубине 11 км, сообщили ученые. Сейчас исследователи намерены найти эти организмы и в других местах — и заодно понять природу их отношений с углеводородами.

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