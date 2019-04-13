Доход Матвиенко уменьшился на 8 млн рублей за год

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко отчиталась об имуществе и доходах в декларации за 2018 год.

По данным о доходах и имуществе, размещенных на сайте Совета Федераций, доход Валентины Матвиенко сократился за прошедший год на 8 миллионов рублей. Кроме того, у бывшего губернатора Санкт-Петербурга нет в собственности ни одного транспортного средства.

В декларации прошлого года доход Матвиенко составлял чуть больше 15 миллионов рублей. А ещё годом ранее доходы спикера были больше 23 миллионов рублей.

При этом список имущества, находящегося в собственности Матвиенко, практически не изменился. Она всё так же владеет дачей в 730 квадратных метров, квартирой, общей площадью 290 квадратных метров, и несколькими нежилыми помещениями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что группа с начала 2019 года в Санкт-Петербурге собрали больше налогов, чем обычно.