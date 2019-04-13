Ребенок, упавший с высоты в ТРК «Лето», отделался царапинами

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Лето» мальчик упал с высоты, играя в зоне детских аттракционов. Обследовавшие его врачи отметили, что ребенок не получил серьезных травм — лишь незначительные ссадины и ушибы.

Один из маленьких посетителей аттракциона в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе накануне, 12 апреля, упал с полтораметровой высоты. Сообщается, что ребенок играл на детских аттракционах «Лазалка», расположенных на втором этаже указанного торгового-развлекательного комплекса.

После прохождения медосмотра врачи не стали оставлять малыша в больнице, а отпустили домой. В память о падении у ребенка остались лишь ссадины, да небольшие ушибы, передают Невские Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудница бассейна, в котором утонул ребенок, отделалась штрафом.

Женщина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.