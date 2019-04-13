Ребенок, упавший с высоты в ТРК «Лето», отделался царапинами

Малыш отделался
Малыш отделался "легким испугом" Фото: Pixabay

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Лето» мальчик упал с высоты, играя в зоне детских аттракционов. Обследовавшие его врачи отметили, что ребенок не получил серьезных травм — лишь незначительные ссадины и ушибы.

Один из маленьких посетителей аттракциона в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе накануне, 12 апреля, упал с полтораметровой высоты. Сообщается, что ребенок играл на детских аттракционах «Лазалка», расположенных на втором этаже указанного торгового-развлекательного комплекса.

После прохождения медосмотра врачи не стали оставлять малыша в больнице, а отпустили домой. В память о падении у ребенка остались лишь ссадины, да небольшие ушибы, передают Невские Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудница бассейна, в котором утонул ребенок, отделалась штрафом.

Женщина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
падение с высоты ребенок упал с высоты спб ТРК «Лето»
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок, упавший с высоты в ТРК «Лето», отделался царапинами
Петербуржец ограбил квартир на 1,5 млн рублей
Стало известно, куда можно недорого слетать на майские праздники
Сергей Шнуров отмечает своё 46-летие
В Ленобласти задержали женщину, которая после застолья уехала не на своей машине
На Бухарестской на «зебре» сбили пешехода
В Петербурге задержан серийный грабитель ювелирных магазинов
Хакерам удалось взломать базу данных ФСБ