В Петербурге «лжеминеры» атаковали магазины и торговые комплексы

Из-за сообщений о «минировании» субботний день для петербургских школьников прошёл не за партами и учебниками. Однако, когда учебный день закончился, лжеминеры не расслабились, а переключились на магазины и торговые центры.

Сегодня, 13 апреля, в социальных сетях очевидцы опубликовали сообщения и фотографии. Они свидетельствуют о том, что субботний шоппинг не задался у поситителей «Леруа Мерлен» на Коломяжском проспекте и «Ленты» на Таллинском шоссе. Оба здания были эвакуированы.

Отметим, что эвакуации 13 апреля коснулись не менее четырех петербургских школ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Чир-данс-шоу в Доме молодежи прервала эвакуация.

В пятницу вечером, 12 апреля, посетителей вывели на Большой проспект Васильевского острова.