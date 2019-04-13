Массовую драку в столовой Петербурга между сотрудниками и посетителями разнимала полиция

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Фото: https://pixabay.com
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Фото: https://pixabay.com

Драка произошла в общепите, расположенном в доме 50 по Большому проспекту Васильевского острова.

В результате массовой драки, которая произошла сегодня днем в Василеостровском районе, никто не пострадал, сообщает “Мойка78”. Сообщается, что драка произошла между сотрудниками и посетителями столовой.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. По данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал, для разбирательства в полицию доставили пять человек.

Также на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Александра Невского человек погиб под колесами автобуса.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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