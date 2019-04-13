В Швеции гоночный автомобиль сошел с трассы и наехал на зрителей

Водитель машины получил легкие травмы. Фото: https://www.aftonbladet.se
Водитель машины получил легкие травмы. Фото: https://www.aftonbladet.se

Как сообщает полиция, ранения получили пять человек. Автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли на стадионе “Тикста”.

Инцидент произошел в Римбо, который расположен в 60 километрах от Стокгольма. Гоночный автомобиль во время прохождения трассы на полной скорости съехал в толпу зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

По предварительной информации, двое получили легкие ранения, трое — серьезные травмы. Одного пострадавшего пришлось доставлять в больницу на вертолете. По информации представителя полиции Стокгольма Карины Скагерлинд, всех остальных пострадавших перевозили на машине скорой помощи.

По данным полиции, водитель машины получил легкие травмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Обуховской обороны две машины на скорости снесли ограждение и влетели в дом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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