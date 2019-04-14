В Гатчинском районе ограбили почтовое отделение

Злоумышленник неустановленным способом похитил 286 тысяч рублей.

В субботу, 13 апреля, в отделение полиции Гатчинского района обратилось руководство отделения связи, которое расположено в поселке Вырица.

По словам представителей руководства, неизвестный злоумышленник выпилил внутренний замок входной двери и вошел в помещение отделения почтовой связи.

Неустановленным способом вор открыл металлический ящик и похитил оттуда 286 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «кража». Сотрудниками полиции приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области вор избил хозяина квартиры и украл полмиллиона рублей.