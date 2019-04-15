За ночь в Санкт-Петербурге два автомобиля сгорели целиком

В обоих случаях управление МЧС отправило на вызов по две машины и 9 человек личного состава. Фото: pixabay.com

В обоих случаях управление МЧС отправило на вызов по две машины и 9 человек личного состава. Фото: pixabay.com

На Красносельском шоссе тушили Chevrolet, а на Маршала Блюхера — грузовик.

В ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге сгорели две машины, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 15 апреля. При пожарах никто не пострадал.

По данным МЧС первый пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга — на Красносельском шоссе воспламенился автомобиль Chevrolet. Он сгорел целиком: узнали о нем около часа ночи, а потушили только в 01:40, передают спасатели Петербурга.

В 01:52 спасатели узнали на проспекте Маршала Блюхера горит грузовик. Он точно так же выгорел по всей площади — огонь потушили в 3 часа ночи, сообщили в МЧС.

В обоих случаях управление МЧС Петербурга отправило на вызов по две машины и 9 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о пожарах на Двинской и Магнитогорской.