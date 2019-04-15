Власти Киришей запретили собакам гулять по детским площадкам

Владельцам собак напомнили о необходимости следить и убирать за ними. Фото: pixabay.com

Владельцам собак напомнили о необходимости следить и убирать за ними. Фото: pixabay.com

За выгул животных на территории социальных объектов придется платить штраф.

Администрация Киришей составила список территорий, где с 1 мая нельзя будет выгуливать собак — перечень появился на официальном сайте города в Ленобласти в воскресенье 14 апреля.

В список попали детские и спорт- площадки, прилежащие территории всех социальных объектов — школ, больниц, поликлиник.

Представители администрации напомнили владельцам собак, что тем следует следить за поведением животных, не пускать их на дороги и убирать за ними. В случае если собак найдут на территориях из списка, владельцев ждут штрафы.

Население Киришей в Ленобласти составляет около 50 тысяч человек. Сколько там собак, никто, разумеется, точно не знает. По данным ФОМ в 2006-ом году среди жителей крупных городов только 11% заводили собаку, но в небольших процент доходил до 44%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о вреде фекалий для жителей городов.