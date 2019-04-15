Буксир загорелся на Канонерском заводе Петербурга

В МЧС не уточняют данные о пострадавших. Фото: pixabay.com
В МЧС не уточняют данные о пострадавших. Фото: pixabay.com

Площадь огня составила около 200 м2 — сейчас его локализуют.

На судоремонтном заводе в Петербурге загорелся буксирный корабль, сообщает ТАСС утром 15 апреля. Площадь возгорания достигла примерно 200 м2. Пожарные работают над локализацией очага возгорания.

Завод расположен Канонерском острове Санкт-Петербурга. Его основали в 1883 году. По данным годовой статистики до 2012 года на заводе стабильно сокращалось число рабочих — и к 2012 составило 653 человека. Число ремонтируемых кораблей сократилось от 84 в 2005-ом до 54 в 2012-ом. Как обстоят дела на заводе сейчас, неизвестно.

Пока нет данных о пострадавших — и в ГУ МЧС Санкт-Петербурга не уточняют детали происшествия. Спасатели передают, что потушили еще один автомобиль — в Кировском районе Петербурга, как раз где расположен завод. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за ночь в Санкт-Петербурге сгорели два автомобиля.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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