Дрозденко сообщил о возвращении аистов в Ленобласть

На зиму эти птицы улетают в Индию или тропическую Африку.

Александр Дрозденко сообщил о возвращении аистов в Ленинградскую область на своей странице “ВКонтакте” 15 апреля. Губернатор региона выложил несколько фотографий летящих птиц и пожелал жителям Ленобласти хорошей недели.

Белые аисты улетают на зиму в Индию и тропическую Африку. В среднем они живут по 20 лет. Аисты — крупные птицы, иногда они попадают в линии электропередач или в загрязненные водоемы. Если им везет, им помогают люди: моют, лечат, отогревают.

В Петербурге помощью диким животным — и в том числе птицам — занимается, к примеру, центр “Сирин”. Недавно сотрудники приютили, вылечили и выкормили двух лебедей, которые приземлились в лужу отходов одной из ТЭЦ Санкт-Петербурга. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эти лебеди начали самостоятельно есть.