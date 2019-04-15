ГЖИ Петербурга подсчитала количество обращений горожан

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга составила рейтинг районов города по количеству поступивших опросов от горожан в период с февраля по март.

Всего зафиксировано 10 010 обращений за данный временной период. Больше всего граждан обратилось с вопросом о завышенной плате за жилье — 2 781 обращение. Неудовлетворительное санитарное содержание МКД и территорий волновало 2 555 человек. На условном третьем месте жалобы, связанные с нарушениями правил управления МКД. Таких обращений поступило 1 716 штук.

По вопросам некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг принято 908 заявок, незаконной планировки — 738 заявок.

Лучшим районами, то есть с наименьшим количеством жалоб, стали Фрунзенский, Кронштадтский, Колпинский и Петродворцовый районы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что грязная территория рядом с ЗСД на Васильевском острове надоела пенсионеру и теперь он сам ее убирает.