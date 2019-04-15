Грязная территория рядом с ЗСД на Васильевском острове надоела пенсионеру и теперь он сам ее убирает

Как сообщил местный житель земля, которую убирает пенсионер, пока не находится под контролем города. Фото: https://piter.tv

Как сообщил местный житель земля, которую убирает пенсионер, пока не находится под контролем города. Фото: https://piter.tv

Инициативного пожилого человека заметили местные жители и сказали, что и правда кроме него за землей никто не следит.

После такого благородного поступка в наше время на пенсионера на сразу же обратили внимание. Мужчина сам выходит на территорию рядом с ЗСД на Васильевском острове и убирает мусор. Об этом сообщает Piter.tv.

Пенсионера заметил житель Василеостровского района Всеволод Масягин, когда тот убирался около его дома.

По словам очевидца, незнакомец внешне был совсем не похож на дворника. Всеволод решил выйти на улицу и помочь мужчине. Оказалось, что инициативного дворника зовут Павел Стороженко.

Как выяснилось, пенсионер раньше работал дворником, и привычка видеть территорию чистой сохранилась.

Как сообщил местный житель земля, которую убирает пенсионер, пока не находится под контролем города, и поэтому никем не убирается. Пенсионер получается единственным человеком, который следит за ней.

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