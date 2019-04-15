Петербург поддержит частные образовательные организации

Пока неизвестно, какую сумму готовы выделить на это. Фото: Pixabay
Пока неизвестно, какую сумму готовы выделить на это. Фото: Pixabay

Субсидии будут выделены из бюджета города.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Соответствующее постановление уже подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Документ разработан с учетом требований федерального и городского законов об образовании. На данный момент в городе чувствуется нехватка социальных объектов – в том числе школ и детских садов. Эту проблему решат благодаря финансовой поддержке негосударственных организаций. О какой именно сумме идет речь – не уточняется.

Известно, что деньги можно будет тратить на зарплаты для педагогов и на все, что необходимо для обучения. Единственное, на что нельзя будет направить полученную сумму – это оплата ЖКХ и расходы на содержание зданий, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, о чем Беглов рассказал в первом выпуске “Беглов в движении”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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