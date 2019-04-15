В Тихвине сантехник умер из-за упавшей стены

Мужчина скончался от полученных во время работы травм.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Все случилось в воскресенье в Ленинградской области. Сантехника попросили демонтировать перегородки в душевой комнате. Он выполнял свои обязанности, когда вдруг конструкция рухнула прямо на него. В результате 45-летний специалист получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли ему ничем помочь – он скончался под завалами. Тело погибшего уже передали в морг, передает АН «Оперативное прикрытие».

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге во время строительства ЖК «Лондон Парк» погиб монтажник из-за обрушения лестничных пролетов. Его коллеге повезло чуть больше – он отделался травмами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк». Скорее всего, на объекте не соблюдались правила безопасности.