В Петербурге ученых поддержат грантами

Их смогут получить эксперты, работающие в сфере природопользования.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга уже подписал новый закон, согласно которому средствами поддержат не только экологов, но и тех, кто трудится в сфере природопользования. На грант смогут претендовать как физические, так и юридические лица, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга. О какой сумме идет речь – не уточняется.

Напоминаем, что Беглов также решил, что из бюджета должны выделить деньги на поддержку частных образовательных учреждений. Их школы и детские сады смогут потратить, например, на зарплаты учителям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов хочет, чтобы льготники ездили бесплатно в электричках. Если его инициативу поддержат депутаты ЗакСа, то пенсионеры, члены многодетных семей и другие представители льготных категорий смогут не платить за билет с 27 апреля.