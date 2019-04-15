Беглов пообещал пройтись по всем районам города

Беглову не понравилось состояние детской площадки. Фото: gov.spb.ru
Беглову не понравилось состояние детской площадки. Фото: gov.spb.ru

Незапланированные инспекции коснутся даже самых отдаленных уголков Санкт-Петербурга.

О намерении врио губернатора Северной столицы Александра Беглова стало известно сегодня, 15 апреля. В этот понедельник глава города отправился в Московский район, чтобы посмотреть, как обстоят дела в одном из дворов по Кубинской улице. Беглов имел возможность пообщаться с местными жителями, которые пожаловались ему на запущенное состояние детской площадки и газонов. Главе Московского района уже поручил несколько важных дел – Беглов хочет, чтобы двор благоустроили как можно скорее.

Врио губернатора рассказал, что ему в социальной сети «Вконтакте» люди часто пишут о тех или иных проблемах. Помощники главы Санкт-Петербурга сортируют жалобы – папка с претензиями к Московскому району была передана Владимиру Ушакову.

Беглов заверил, что на этом он не остановится и продолжит неожиданно посещать разные районы города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов будет еженедельно подводить итоги «ВКонтакте».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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