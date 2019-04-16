Российские археологи нашли необычную мумию

Археологи не знают, какого происхождения был погибший. Фото: РИА Новости
Археологи не знают, какого происхождения был погибший. Фото: РИА Новости

Тело погибшего похоронили по традициям не только Древнего Египта, но и поздней римской эпохи.

О находке стало известно 15 апреля. Ученые назвали захоронение уникальным – оно интересно тем, что имеет черты двух разных эпох. Тем не менее, археологи уверены, что мумию захоронили примерно полторы тысячи лет назад.

Известно, что тело погибшего лежало в простой грунтовой могиле, обернутое в ткани – их переплетение образовывало красивый узор. Тело и голова усопшего было посыпано слоем злаков. Древние египтяне верили, что это поможет погибшему воскреснуть. При этом покойного положили на матрас и подушку, что характерно для захоронений древних римлян.

Археологи пока не могут рассказать подробности о происхождении погребенного человека. Ткани украшены дорогой вышивкой, что намекает на статус погибшего. Выводы все равно делать рано. Российские специалисты уверяют, что многие предметы хорошо сохранились – некоторые из них передадут египетскому музею, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во время ремонтных работ на Васильевском острове нашли мумию.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
египет мумия
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