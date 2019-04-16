Теплый вторник обещают синоптики петербуржцам

Во вторник в городе будет без осадков. Фото: https://pixabay.com

Во вторник в городе будет без осадков. Фото: https://pixabay.com

Согласно прогнозам, температура воздуха поднимется в этот день до плюс 13 градусов. В прибрежных районах местами до плюс 9 градусов.

Также, по прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, второй рабочий день в Петербурге будет малооблачным. Как и прогнозировали синоптики, вторая половина апреля станет для петербуржцев более теплой, по сравнению с предыдущими днями.

В этот день в городе будет без осадков. Ветер днем умеренный. Температура воздуха днем будет варьироваться от плюс 12 до плюс 14 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптики уверяют, что в Ленобласти обойдется без осадков, несмотря на небольшое количество облаков на небе. Единственное, что будет беспокоить жителей Ленинградской области – это ветер, который будет достигать 9 метров в секунду.